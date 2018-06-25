الأمير وليام يصل إلى الأراضي الفلسطينية اليوم

من المقرر أن يصل الأمير البريطاني ويليام كامبريدج إلى "تل أبيب" في زيارة ستستمر يومين يلتقي خلالها مسؤولين "إسرائيليين" وفلسطينيين.
وتعتبر هذه الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لأحد أمراء العائلة المالكة في بريطانيا للأراضي المحتلة والأراضي الفلسطينية.
وسيلتقي الأمير البريطاني برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وجه أمس انتقادا لبريطانيا لتعريفها القدس بأنها أرض فلسطينية.
كما سيلتقي وليام بالرئيس "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين، ويزور معرض "ياد فاشيم" الخاص بقتلى المحرقة في مدينة القدس، قبل أن يحضر مباراة كرة قدم بين أطفال يهود وعرب.
ومن المقرر أن يلتقي الأمير وليام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله.
وسيقوم بزيارة مناطق مقدسة في القدس، وضريح والدة جده المدفونة في شرقي المدينة.