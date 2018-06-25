"التربية" تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2018

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2018، وذلك في الفترة ما بين 20/6/2018 وحتى 5/7/2018.

ولفتت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى أن إجراءات التسجيل تتضمن توجه الطالب لأحد فروع البنك الوطني الاسلامي القريب من سكناه وتسديد رسوم 200 شيكل، ثم الدخول إلى موقع التسجيل الخاص بالامتحان الشامل عبر الإنترنت على الرابط ( eservices.mohe.ps/shamel).

وأوضحت أن التسجيل في الموقع يكون باستخدام نظام التسجيل الحكومي الموحد (sos) بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور في المكان المخصص والنقر على أيقونة الدخول، وفي حالة لم يمتلك الطالب حسابًا موحدًا مسبقًا يمكنه إنشاء حساب جديد بالنقر على أيقونة حساب جديد وإتباع الإرشادات اللازمة.

وبينت أنه في حال تطابق البيانات الخاصة بالطالب تظهر شاشة تسجيل واضحة لاستكمال العملية، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل بشكل صحيح ستصل رسالة(sms) على جوال الطالب تفيد بنجاح عملية التسجيل.

وأشارت الوزارة إلى أنه بناءً على قرار وزير التربية والتعليم العالي، فإن الامتحان التطبيقي الشامل سيعقد بشكل متزامن بين شقي الوطن الضفة وغزة.

وسيعقد الامتحان النظري يوم الثلاثاء الموافق 28/8/2018 الساعة التاسعة صباحًا، أما الامتحان العملي فيعقد بتاريخ 30-29/8/2018 و1/9/2018.

يشار إلى أن الامتحان التطبيقي الشامل خاص بطلبة الدبلوم (نظام السنتين) خريجي الكليات التقنية وكليات المجتمع.