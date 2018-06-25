وفد قيادي من "حماس" يصل موسكو

وصل صباح اليوم الاثنين وفد قيادي من حركة "حماس" يترأسه عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق إلى العاصمة الروسية موسكو.
وسيجري الوفد اليوم ب لقاء مع وزير الخارجية الروسي، والمسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لـ"حماس".
ولم يسبق أن أعلنت الحركة عن هذه الزيارة المفاجئة.
وفي سبتمبر الماضي، زار وفد قيادي برئاسة أبو مرزوق أيضًا موسكو، والتقى في حينه بمبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية الروسية.
وناقش الوفد في لقائه المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" وحماس"، والأوضاع الإقليمية والدولية المتعلّقة بالقضية الفلسطينية