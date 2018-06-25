الاحتلال يشرع بهدم وتجريف مشاتل ومنشآت في حزما شمال شرق القدس

شرعت آليات وطواقم تابعة لسلطات الاحتلال، تحرسها قوة عسكرية معززة، صباح اليوم الاثنين، بتجريف وهدم عدد من المشاتل والمنشآت الزراعية على الشارع الرئيسي في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بحجة "عدم الترخيص".

يذكر أن الاحتلال استولى منذ العام 1967 على معظم أراضي البلدة لصالح بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وشق طرق تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية؛ في الوقت الذي تم إخراج البلدة عن مركز مدينة القدس بجدار الضم والتوسع العنصري، ووضع بوابة حديدية على مدخل البلدة للتحكم بدخول وخروج السكان.

وأفاد شهود عيان لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة مبكرة من فجر اليوم ومنعت المواطنين التوجه الى مساجد البلدة لأداء صلاة الفجر.