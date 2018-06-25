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اقتحامات المستوطنين الاستفزازية للمسجد الأقصى متواصلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:52 - 25 يونيو 2018
اقتحام الاقصى اقتحام الاقصى
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جددت عصابات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسلنا إن المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم من باب المغاربة مرورا من أمام الجامع القبلي والساحة الأمامية للمصلى المرواني، قبل الوصول الى منطقة باب الرحمة، فضلاً عن محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية في المنطقة، قبل الانطلاق والخروج من الأقصى من جهة باب السلسلة.

من جهة ثانية، أوقفت قوات الاحتلال، مزارعا داخل المسجد الأقصى المبارك، واقتادته خارج المسجد من جهة باب حطة.

 

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