اليوم: مباراة مصر والسعودية و5 معلومات مهمة

يخوض في الرابعة من عصر اليوم الاثنين ، بتوقيت القاهرة منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراته المهمة أمام السعودية في الجولة الثالثة والأخيرة بكأس العالم للفريقين، بعد أن فشلا في حجز تذكرتي التأهل لدور الـ16 للمونديال بعد أن تأهل الثنائي روسيا وأوروجواي عن المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط لكلا الفريقين، بعد فوز كلا منهما على مصر والسعودية، ويخوضان فى نفس التوقيت مباراتهما لتحديد صاحب المركز الأول والثاني بالمجموعة.

ملعب المباراة

تقام المباراة على استاد فولجوجراد الذى يتسع لـ45 ألف مشجع.

التشكيل المتوقع

واستقر هيكتور كوبر على الدفع بالعناصر الأساسية فى تشكيلته التى يخوض بها مباريات المونديال، حيث يبدأ مبارياته بتشكيل مكون من محمد الشناوى أو عصام الحضرى، وأحمد فتحى وعلى جبر واحمد حجازى محمد عبد الشافى وطارق حامد ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح، ومروان محسن أو عمرو وردة.

حكم اللقاء

يقود المباراة الكولومبى ويلمار رولدان، لتكون الثانية له فى مونديال 2018، بعد أن أدار لقاء إنجلترا وتونس الذى حسمته الأولى بهدفين مقابل هدف.

الغيابات

يغيب عن مباراة اليوم من منتخب مصر عمر جابر فقط للإصابة، بينما يغيب عن السعودية تيسير الجاسم بعدما أظهرت الفحوصات الطبية معاناته من شد في العضلة الخلفية، وهى الإصابة التى لم يستطع على إثرها إكمال مباراة أوروجواى الأخيرة.