“العدالة والتنمية” يفوز بـ293 مقعدًا في البرلمان التركي

أظهرت نتائج أولية غير نهائية، للانتخابات التشريعية التي شهدتها تركيا الأحد، حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على 293 مقعدًا بالبرلمان من أصل 600.

جاء ذلك وفق النتائج التي صدرت بعد فرز 77 في المئة من الصناديق داخل تركيا، بحلول الساعة 03.45 بالتوقيت المحلي(12.45 تغ)، إلى جانب فرز كامل صناديق الخارج.

ووفق تلك النتائج حصل حزب الشعب الجمهوري على 146 مقعدًا، والشعوب الديمقراطي على 67، والحركة القومية على 50، و”إيي” على 44.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح “تحالف الشعب” للرئاسة، رجب طيب أردوغان على 52.55 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة على 30.67 بالمئة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” 53.62 بالمئة من الأصوات، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب “الشعب الجمهوري” و”إيي” و”السعادة” على 34.04 بالمئة، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.61 بالمئة.