الأولى من نوعها..جراح فلسطيني يجري عملية قلب مفتوح بواسطة المنظار

تمكن الطبيب الفلسطيني الجراح عبد الحكيم دية، من إجراء أول عملية تغيير لصمامات القلب بالمنظار، دون الحاجة لجراحة وفتح القفص الصدري.

وتعتبر هذه العملية الاولى من نوعها في فلسطين، وتم اجراؤها في مستشفى الرازي بمدينة حنين.

واوضح المدير الاداري للمستشفى، الدكتور فواز حماد في تصريح لـ "لقذس"، ان العملية التي تكللت بالنجاح أجريت لمواطن من محافظة بيت لحم، واستمرت 5 ساعات، بينما تحتاح العملية الجراحية لساعات اطول ومدة تشافي أطول، مشيرا الى ان المريض بهذه الطريق يستطيع مزاولة عمله بعد اسبوع من اجرائها، حيث انها تقصر مدة التشافي.

وأشار حماد، الى ان مستشفى الرازي سيستمر في استخدام هذه الطريقة للتخفيف من الاعباء المالية والطبية على المرضى، وذلك وفق برنامج شهري لهذا النوع من العمليات بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرا الى استمرار عملية التطوير في لمستشفى الرازي، من اجل توفير وتطوير نوعية الخدمات الطبية التي تتطلب تقنيات عالية وحديثة.