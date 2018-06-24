استخدم بذور الينسون لعلاج غازات البطن

يعانى بعض الأشخاص من مشكلة كثرة الغازات بسبب عادات خاطئة في تناول الطعام، وهو ما يسبب انتفاخ البطن والغازات، ويمكن علاج هذه الغازات بطرق طبيعية أو بالطب البديل، ومن خلال "صحتك في وصفة" نتعرف على كيفية استخدام بذور الينسون لعلاج غازات البطن، بحسب موقع "step to health". ووجود الغازات أمر طبيعي داخل القناة الهضمية، ولكن بعض الناس الذين يعانون من مشاكل مثل: متلازمة القولون العصبي تزداد هذه المشكلة لديهم مع ألم في البطن.

والينسون من المشروبات الأكثر شعبية للتحكم بغازات الأمعاء، لأنه يقلل من الالتهاب ويساعد الجسم على الهضم بشكل جيد.