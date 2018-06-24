رسمياً.. أردوغان رئيسا لـ"تركيا" مجدداً

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، الفوز بولاية رئاسية جديدة في تركيا. بينما شككت المعارضة في النتائج.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداج إن أردوغان فاز في انتخابات الرئاسة اليوم الأحد، حيث أظهرت النتائج غير الرسمية تقدمه بعد فرز أكثر من 95 بالمئة من الأصوات.

وقال بوزداج على تويتر "الشعب التركي انتخب أردوغان باعتباره أول رئيس/رئيس تنفيذي لتركيا بموجب النظام الجديد. الشعب التركي قال (إلى الأمام) مع الرئيس أردوغان".

في المقابل، قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن من السابق لأوانه إعلان فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن أصوات المدن الكبرى لم يتم فرزها بعد مما يعنى أن الانتخابات تتجه لجولة ثانية.

وأدلى بولنت تزجان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي استنادا إلى ما قال إنها البيانات التي جمعها الحزب.

وأضاف تزجان أنه تم فرز 39 في المئة فقط من الأصوات وأن أردوغان فاز بنحو 51.7 في المئة في الانتخابات الرئاسية.