وكالة الفضاء الروسية تمازح رونالدو بعد مباراة المغرب ؟

مازحت وكالة الفضاء الروسية بفيديو نشر على موقعها الرسمي نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر مونديال روسيا حتى الآن بأربعة أهداف، بعد أن نفذ تسديدة قوية بعيدة تماما عن المرمى، خلال اللقاء الذي جمع منتخب بلاده بنظيره المغربي، الأربعاء الماضي 20 حزيران/يونيو.



ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" فيديو ساخر عن تسديدة رونالدو، حيث تم تركيب لقطة التسديدة الطائشة على مشهد انطلاق للكرة خارج الاستاد حتى وصولها إلى محطة الفضاء الدولية ليتلقط الكرة رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيوموف.



بدوره قام أرتيموف بتسديد الكرة من موقعه في محطة الفضاء الدولية ليعيدها مرة أخرى إلى استاد لوجنيكي في موسكو لتصطدم برأس رونالدو لتسقطه أرضا.



يذكر أن منتخب البرتغال فاز على منتخب المغرب بهدف دون رد، وذلك يوم الأربعاء 20 يونيو/حزيران، ليودع بذلك أسود الأطلس رسميا المونديال، بعد تلقيهم الخسارة الثانية في كأس العالم، وسجل هدف فوز البرتغال نجمه كريستيانو رونالدو في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء من رأسية رائعة، ورفع البرتغال بذلك رصيده إلى 4 نقاط.