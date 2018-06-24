خلل فني بطائرة مبعوثي ترامب يبقيهم ليلة أخرى في "اسرائيل"

اضطر كل من مستشار "ترامب" الخاص "جارد كوشنر" ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط "جايسون غرينبلات" ليلة أمس السبت للمكوث ليلة أخرى في "إسرائيل" بسبب خلل فني في مروحيتهم العسكرية.

ووفقاً لموقع "واللا العبري" فقد كان من المفترض أن يغادر الاثنان "إسرائيل" ليلة أمس السبت بعد انتهاء لقائهما مع رئيس الحكومة "نتنياهو"، إلا أنه في منتصف الليلة الماضية تم اكتشاف خلل فني في طائرتهم العسكرية الخاصة التي تجولا بها في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي اضطرهما للمكوث ليلة أخرى في "إسرائيل".

وقد اضطر الاثنان مغادرة "إسرائيل" على متن طائرة خاصة من شركة "إلعال الإسرائيلية" ظهر اليوم الأحد والعودة للولايات المتحدة الأمريكية.

هذا ويشار إلى أن "كوشنر وغريبنلات" قد أجريا خلال الأسبوع الماضي سلسلة زيارات للأردن ومصر والسعودية وقطر و"إسرائيل"، كجزء من التجهيزات والاستعدادات لعرض الخطة الأمريكية لإنهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.