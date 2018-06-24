"محمد صلاح" يعتزل اللعب الدولي بعد مباراة السعودية!

ذكرت تقارير إعلامية أن الدولي المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، يفكر في الاعتزال دوليا بعد مباراة السعودية غدا الاثنين.

وكشفت شبكة قنوات "CNN" الأمريكية عبر موقعها الرسمي أن صلاح، يدرس الاعتزال الدولي عقب انتهاء كأس العالم 2018، والمشاركة في خروج الفراعنة من المونديال بعد الهزيمة في أول جولتين أمام الأوروغواي وروسيا ضمن المجموعة الأولى.

وأكدت العديد من المصادر، أن الفرعون محمد صلاح يبحث إمكانية مغادرة معسكر المنتخب قبل مواجهة السعودية.

وتغيب محمد صلاح عن المواجهة الأولى للفراعنة أمام الأوروغواي بسبب إصابته مع فريقه الإنجليزي أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قبل أن يشارك في المباراة الثانية التي خسرها الفراعنة أمام منظم البطولة روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره السعودي يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، بعد أن ودع الثنائي البطولة بالفعل.