أردوغان يتصدر الانتخابات الرئاسة بعد فرز 80% من الأصوات

بدأت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية الظهور، بعد إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عمليات الفرز في عموم المحافظات التركية.

وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز 80.61 بالمئة من صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة، تصدر الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان للنتائج بنسبة بلغت 54.41 بالمئة، مقابل حصول مرشح المعارضة الرئيسي محرم إنجه على نسبة 29.82 بالمئة، فيما حصلت مرشحة حزب الخير ميرال أكشنار على نسبة 7.51 بالمئة.

بينما أشارت نتائج الانتخابات البرلمانية بعد فرز 72.18 بالمئة من صناديق الاقتراع، إلى تقدم تحالف أردوغان بنسبة 55.81 بالمئة، مقابل 32.8 بالمئة للمعارضة، و10.09 بالمئة للحزب الكردي.

وبينت النتائج الأولية أن نسبة المشاركة وصلت إلى 87.5 بالمئة بما إجماله 56.322.634 ناخب، بعد فرز 146.533 صندوق من أصل 180.556.