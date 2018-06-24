الاحتلال يحتجز طفلين قرب "كريات أربع" ومواطن قرب الحرم الإبراهيمي

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلين في منطقة الحريقة، ومواطنا آخر على حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باحتجاز طفلين من منطقة الحريقة المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" لم تعرف هويتهما بعد، بحجة إشعال النيران قرب سياج المستوطنة المذكورة.

كما احتجزت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي، المواطن سعد الزرو من سكان منطقة الحرم، وإصرارها على خلع ملابسه وهو في طريقه لمنزله، علما أنه معروف لهم، ما أدى لإغلاق الحاجز أمام حركة تنقل سكان المنطقة .