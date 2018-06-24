الصحة تتعهد باتخاذ إجراءات لرفع مستوى الخدمات بمجمع فلسطين

تعهد وزير الصحة جواد عواد باتخاذ إجراءات إدارية شاملة وسريعة من شأنها رفع مستوى الخدمات الفندقية، والحفاظ على النظافة العامة في مجمع فلسطين الطبي.

جاء ذلك خلال تفقده بشكل مفاجئ، مساء اليوم السبت، مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، والاطلاع على سير العمل فيه.

وجال الوزير عواد في أقسام الطوارئ، والولادة، والعظام، والجراحة العامة، وعدد آخر من الأقسام، واستمع لملاحظات الطواقم الطبية والتمريضية بما يتعلق بخدمة المرضى، والنظافة العامة، إضافة إلى الخدمات الفندقية التي يقدمها المجمع للمرضى.

كما استمع إلى ملاحظات المواطنين والمرضى، وزار عددا منهم داخل أقسام المستشفى واطمأن على سير العمل فيما يتعلق بعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، مؤكدا أنه سيأخذ بملاحظات الطاقم الطبي، والمواطنين، والمرضى.