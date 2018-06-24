مدرب إسبانيا يخشى مفاجآت المغرب في المونديال

أبدى فيرناندو هييرو المدير الفني لإسبانيا، خوفه من مفاجأة منافسه المغرب خلال مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لكأس العالم لكرة القدم في روسيا غدًا الإثنين.

وفي المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، أكد "هناك صعوبة في طريقنا لتحقيق الفوز على المغرب، نريد فوز كبير لإقتناص الصدارة، المنافس ودّع البطولة وهو فريق قوي وسيلعب دون ضغوطات، إنهم أقوياء".

وأضاف، "سنحاول أن نكون يقطين لهم، نعتمد على أنفسنا فقط في المباريات، لا ننظر لنتائج الفرق الأخرى، أتحمل مسؤولية المنتخب بالكامل، رغم أنني توليت المهمة قبل انطلاق المونديال".

واختتم هييرو تصريحاته بالقول "لا توجد أي مشاكل في أرضية الملاعب، إنها جيدة للعب".

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره المغربي غدًا الإثنين، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

وتقتسم إسبانيا والبرتغال الصدارة برصيد 4 نقاط، وإيران الثالث برصيد 3 نقاط، والمغرب الرابع دون رصيد من النقاط.