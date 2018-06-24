البكتيريا تختبئ في مناشف المطبخ، كيف تتخلص منها؟!

تظهر دراسة علمية، قام بها باحثون من جزيرة موريشيوس وعرضت في المؤتمر الأميركي لعلوم الأحياء المجهرية الذي عقد هذا الشهر في مدينة اتلانتا، ان استعمال مناشف المطبخ لأمور مختلفة وعدة يسبب تسمماً غذائياً.

وأظهرت الدراسة ان المناشف الرطبة تحمل كمية أكبر من البكتيريا من المناشف غير الرطبة. ويرتفع عدد البكتيريا التي تخبئها المناشف مع زيادة عدد افراد العائلة وعدد الأولاد. وأظهرت بعض المناشف وجود عدد من البكتيريا ومنها " Enterococcus faecium" والبكتيريا المكورة العنقودية من فصيلة العنقوديات والتي تؤدي الى الاصابة بالتسمم الغذائي. كذلك يؤثر النظام الغذائي للعائلة على نوع البكتيريا الموجود في المناشف. اذ ترتفع نسبة البكتيريا العنقودية والقولونيات البرازية في مناشف العائلات التي تتبع نظاما غذائيا غير نباتي، بينما تزداد نسبة بكتيريا " enterococcus" في مناشف العائلات النباتية.

نصائح لتفادي التسمم الغذائي

- تغيير المناشف بشكل دوري

- غسلها على حرارة 60 درجة مئوية

- التأكد من نظافة ادوات المطبخ قبل استعمالها

- فصل أدوات المطبخ التي تستخدم للمأكولات النيئة وغيرها.

- تنظيف المكان المخصص للطهي بعد الاستخدام مباشرة.

- غسل اليدين وتنشيفها بعد تحضير الطعام مثل اللحوم النيئة.