تعادل اليابان والسنغال بهدفين لكل منهما

فرط المنتخب السنغالي في الفوز على اليابان خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بكأس العالم.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى النقطة الرابعة متساويًا مع اليابان في صدارة المجموعة، قبل مواجهة كولومبيا وبولندا التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم، وهما الفريقان اللذان لم يحصدا أي نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا السنغال مع كولومبيا في الجولة المقبلة، على أن يواجه اليابان، بولندا، في الوقت ذاته.

ملخص المباراة

الضغط السنغالي جاء قويَا منذ بداية المباراة بعدما استطاع الفريق أن يضع خصمه اليابان داخل منطقة جزاءه منذ الدقيقة الأولى بفضل الهجمات المتتالية.

ونجح ساديو ماني في تسجيل الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 11 من المواجهة بعدما استغل خطأ من حارس المرمى الذي تصدى للكرة قبل أن تسقط منه أمام لاعب ليفربول الذي وضعها في الشباك.

اليابان حاولت العودة في الدقائق التالية عن طريق استفاقة وتبادل الهجمات مع السنغال التي حافظ دفاعها على نظافة شباكه حتى الدقيقة 32.

إلا أن إنوي استطاع أن يسجل هدف التعادل الياباني بعد خطأ دفاعي فادح ليتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها أرضية سكنت الزاوية اليمنى في الدقيقة 33.

ناجاتومو كاد أن يسجل الهدف الثاني لليابان في الدقيقة 49 من المباراة بعدما تلقى كرة عالية ليحولها برأسه نحو المرمى، إلا أن خادم نداي أمسك بها.

ووقفت العارضة أمام اليابان في الدقيقة 64 بعدما سدد أنوي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أنها رفضت أن تدخل الشباك السنغالية.

واستطاع واجي أن يسجل الهدف السنغالي الثاني في الدقيقة 70 بعد أن تلقى عرضية أرضية ليطلق تصويبة صاروخية داخل شباك اليابان.

اليابان عادت لنقطة التعادل من جديد عن طريق هوندا في الدقيقة 78 بعد خطأ فادح من خادم نداي الذي خرج بشكل خاطيء لإبعاد كرة عرضية، لكنها مرت نحو إنوي الذي حولها عرضية لمحرز الهدف ليضعها بقدمه داخل الشباك الخالية.

تشكيل السنغال: خادم نداي، سابالي، كوليبالي، ساني، واجي، بابا نداي، ألفريد نداي، جانا، إسماعيلا، نيانج، ماني.

تشكيل اليابان: كاواشيما، ناجاتومو، شوجي، يوشيدا، ساكاي، شيباساكي، هاسيبي، إنوي، كاجاوا، هاراجوتشي، أوساكو.