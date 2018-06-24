البرلمان المصري يقر تمديد "الطوارئ"

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على قرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارا من 14 يوليو المقبل.

وجاء القرار خلال جلسة البرلمان العامة، وجرت الموافقة بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا وعشرات المصابين، ثم مددتها كل 3 أشهر أو أكثر قليلا.

وتكافح مصر للقضاء على خطر المتشددين الذين يتمركزون في شبه جزيرة سيناء وقتلوا المئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات على مدى السنوات الأخيرة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، عينت مصر وزيرين جديدين للدفاع والداخلية ضمن حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان السابق.