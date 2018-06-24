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أردوغان يُبدي تفاؤله حيال نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:21 - 24 يونيو 2018
اردوغان اردوغان
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أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن تفاؤله بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت اليوم الأحد في البلاد.

جاء ذلك أثناء انتقاله من منزله الكائن في منطقة قصقلي بإسطنبول، إلى قصر هوبر.

وقال أردوغان قبيل انتهاء عملية الاقتراع بدقائق “حاليا تجري عملية التصويت بكل هدوء، ونحن نراقب الوضع، ولن أقول شيئاً الأن”.

ولدى خروجه من منزله، ألقى أردوغان التحية لمجموعة من المواطنين المتواجدين في الشارع.

وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت إسطنبول، أُغلقت صناديق الاقتراع في عموم البلاد، وبدأت عملية فرز الأصوات.

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