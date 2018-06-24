أردوغان يحصل على 59.9 % من الأصوات بعد فرز 20 %

حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ستين في المئة تقريبا من أصوات الناخبين بعد فرز نحو عشرين بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت اليوم الأحد.

وأفادت قناة "سي إن إن ترك" بأنه "بعد فرز 20 في المئة من الأصوات، حصل أردوغان على 59.3 في المئة ، فيما حل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجه، ثانيا بحصوله على "26.4 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصلت مرشحة حزب الخير، مرال أكشنر على 7.7 في المئة من أصوات الناخبين"، حسب القناة.

وإذا لم يفز أي مرشح بأكثر من 50 في المئة في انتخابات اليوم، فستجرى جولة ثانية من الانتخابات في الثامن من يوليو.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل أكبر تحد انتخابي للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية منذ وصولهما إلى السلطة قبل أكثر من 15 عاما.

وتؤذن الانتخابات أيضا بتطبيق نظام رئاسة تنفيذية قوية يسعى إليه أردوغان منذ فترة طويلة وأيدته أغلبية بسيطة من الأتراك في استفتاء جرى في 2017. ويقول منتقدون إن ذلك سيقوض الديمقراطية بشكل أكبر في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي كما سيرسخ حكم الفرد.

وأغلقت صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش)، وقال أردوغان إن الإقبال على التصويت كان جيدا كالمعتاد في تركيا. ولا توجد نتائج اعتمادا على استطلاع رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع ومن المتوقع ظهور نتائج أولية خلال ساعات.

ويمثل الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت اليوم الأحد أكبر تحد انتخابي لإردوغان وحزبه ذي الأصول الإسلامية منذ وصولهما إلى الحكم قبل أكثر من 15 عاما.