6 أرقام من موقعة إنجلترا وبنما في المونديال

شهدت مباراة إنجلترا وبنما، اليوم الأحد، التي انتهت بفوز كبير للأول بستة أهداف لهدف، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة لكأس العالم لكرة القدم في روسيا، 6 أرقام.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

سجلت إنجلترا بعد مباراتين في مونديال روسيا 8 أهداف، وهو ما يعادل عدد الأهداف التي سجلها الإنجليز في إجمالي مبارياتهم في بطولتي 1954 و1990، كما أن أكثر الأهداف التي سجلتها إنجلترا في المونديال كان في 1966 بـ 11 هدفًا.

تصدر هاري كين ترتيب هدافي المونديال الروسي بخمسة أهداف، متفوقًا على الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي لوكاكو.

كين ثالث إنجليزي يسجل هاتريك في نهائيات كأس العالم بعد غيف هيرست في 1966، وغاري لينكير في 1986.

المرة الخامسة التي يسجل فيها منتخب 5 أهداف في الشوط الأول في المونديال، وكانت أخر مرة من نصيب ألمانيا عندما تغلبت على البرازيل بسبعة أهداف لهدف في مونديال 2014.

ركلة جزاء التي سجل منها هاري كين هدفه الأول في مباراة اليوم هي الأولى لإنجلترا في النهائيات منذ ركلة جزاء ديفيد بيكهام في مونديال 2002.

جون ستونز هو ثاني لاعب من مانشستر سيتي على مر التاريخ يسجل لإنجلترا في كأس العالم بعد تريفيور فرنسيس عام 1982.