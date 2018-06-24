"متسول العيد" يجمع 25 ألف دولار خلال شهر

أوقفت شرطة دبي رجلا آسيويا أطلق عليه "متسول العيد"، بعد أن عثرت السلطات بحوزته على 100 ألف درهم (25 ألف دولار) ومبالغ نقدية بعملات أخرى أخفاها في أرجل اصطناعية.

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي خليل إبراهيم المنصوري، إنه تم إيقاف آسيوي "ستيني" كان يتسول مستغلا أرجلا اصطناعية في أحد أحياء منطقة القوز في أول أيام عيد الفطر من قبل إحدى دوريات الشرطة.

وأضاف المنصوري أنه بعد تفتيشه عُثر بداخل الأرجل الاصطناعية على 45 ألف درهم ومبالغ بعملات أخرى بلغ مجموعها 100 ألف درهم.

وأشار إلى أن الرجل قدم إلى الإمارات بتأشيرة زيارة منذ شهر واحد فقط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإبلاغ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للاستعلام عن الشركة التي استقدمته.