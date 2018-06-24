هذا ما دار بين ماجد فرج ومسؤولين سعوديين ومصريين قبل زيارة كوشنر للمنطقة

كشفت الصحيفة جيهان الحسيني أن رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج زار المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لاطلاع المسؤولين في كلا الدولتين على الموقف الفلسطيني قبيل لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وأوضحت الصحفية الحسيني مراسلة الحياة اللندنية في تدوينة لها على تويتر أن الزيارة التي يقوم بها فرج إلى القاهرة والرياض مفادها أنَّ "لا دولة في غزة"، مشيرة إلى أن فرج أكد خلال الزيارة للمسؤولين السعوديين والمصريين أن السلطة لا تعارض إقامة مشاريع في غزة، لافتة إلى أن هذه أهم القضايا التي في جعبة رئيس المخابرات الفلسطينية.

وذكرت الحسيني أن ماجد فرج بدأ زيارته إلى السعودية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تنتهي زيارته إلى الدولتين اليوم الأحد.

وكان البيت الأبيض أعلن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقد مباحثات الأربعاء مع جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجيسون غرينبلات المبعوث الأميركي للسلام بالشرق الأوسط، بالتزامن مع إعداد كوشنر خطة أميركية للشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الثلاثة بحثوا في الرياض الأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتقديم مساعدات إنسانية لغزة، ودعم العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.

ويأتي هذا بعد يوم من لقاء بين كوشنر وغرينبلات في عمان وبين ملك الأردن عبد الله الثاني، وذلك في إطار جولة بالمنطقة أثناء وضع واشنطن اللمسات الأخيرة على "صفقة القرن" التي يؤكد الفلسطينيون أنها تستهدف تصفية قضيتهم.

وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن كوشنر أمضى ساعات مع ابن سلمان في واشنطن لبحث "صفقة القرن"، وذلك بعد أسبوع من استضافة كوشنر وغرينبلات اجتماعا ضم ممثلين عن عشرين دولة، بما فيها إسرائيل وعدد من الدول العربية، في حين قاطعته السلطة الفلسطينية.

في السياق، اجتمع كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم، الخميس، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة.

وذكرت السفارة الأميركية في القاهرة، في بيان صحافي، أن كوشنر وغرينبلات قاما "بزيارة إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد أميركي، والتقيا اليوم مع الرئيس".