انفجار ضخم يدمر مبنى غربي ألمانيا.. ووقوع جرحى

أصيب 25 شخصاً، الأحد، 4 منهم في حالة حرجة، من جراء انفجار دمر مبنى في مدينة فوبرتال غربي البلاد، وفقا لما أعلنته الشرطة الألمانية.

أوضحت الشرطة أن الانفجار هز المبنى المكون من 7 طوابق قبيل منتصف ليل السبت محدثا ضجيجا هائلا أفزع المواطنين في المباني المجاورة ودفعهم للخروج للشوارع في حالة من الهلع.

واندلع حريق في أجزاء متفرقة من المنزل وواجه عمال الإطفاء مشكلات في إخماد ألسنة اللهب من جراء استمرار انهيار أجزاء من المبنى.

وتمكن عمال الإطفاء من إنقاذ 4 أشخاص أصيبوا بجراح بالغة داخل البناية، فيما أصيب 21 آخرون بجراح طفيفة وعالجهم طاقم الإسعاف في موقع الانفجار.

وقالت الشرطة، الأحد، إن عمال الإطفاء لا يزالون يحاولون السيطرة على الحريق، فيما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات وقوع الانفجار.