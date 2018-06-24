ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

ابنة الوليد بن طلال تنفذ قرار "قيادة المرأة" فى أولى لحظات تطبيقه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:54 - 24 يونيو 2018
الوليد بن طلال الوليد بن طلال
مشاركة

نشر رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال فيديو لابنته ريم وهي تقود سيارتها.

وكتب الملياردير السعودي على صفحته الشخصية بموقع تويتر "وأخيرا!.

الآن الساعة 12:01 من صباح يوم #عشرة_عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في الرياض".

وأضاف الوليد بن طلال "كفى نقاش… حان وقت قيادة المرأة للسيارة".

وبدأت المرأة السعودية قيادة السيارات اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران، تنفيذا لقرار اتخذه الملك سلمان العام الماضي، يسمح للمرأة بقيادة السيارة، وإصدار الرخص لها.

 

 

متعلقات