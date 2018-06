ابنة الوليد بن طلال تنفذ قرار "قيادة المرأة" فى أولى لحظات تطبيقه

نشر رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال فيديو لابنته ريم وهي تقود سيارتها.

وكتب الملياردير السعودي على صفحته الشخصية بموقع تويتر "وأخيرا!.

الآن الساعة 12:01 من صباح يوم #عشرة_عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في الرياض".

وأضاف الوليد بن طلال "كفى نقاش… حان وقت قيادة المرأة للسيارة".

وبدأت المرأة السعودية قيادة السيارات اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران، تنفيذا لقرار اتخذه الملك سلمان العام الماضي، يسمح للمرأة بقيادة السيارة، وإصدار الرخص لها.

Finally,

First ride with my daughter @Reem_Alwaleed while she’s driving me and my grand daughters in Riyadh#SaudiWomenDriving pic.twitter.com/rXHPUx79fu