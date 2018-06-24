الرابطة الإسلامية تكرم الطلبة المتفوقين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بخانيونس

كرمت الرابطة الإسلامية ثلة من الطلبة المتفوقين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك ضمن المهرجانات التي اطلقتها الرابطة بعنوان فوج " القدس والعودة " بكافة المحافظات بالقطاع والتي انطلقت في الشمال واليوم بمحافظة خانيونس وبحضور القيادي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الشيخ نافذ عزام ومسئول الرابطة الاسلامية الاستاذ منذر عزام ومسئول حركة الجهاد بخانيونس محمد ابو العمرين والهيئة الادارية للرابطة ولفيف من الطلبة المتفوقين وذويهم.

وتقدم الشيخ نافذ عزام بالتهنئة القلبية الحارة إلى الطلبة وذويهم بمناسبة تفوقهم، شاكرًا جهود كل الهيئات التدريسية في كافة مدارس الوطن على وقوفهم وصبرهم اتجاه الطلبة من أجل الحصول على أعلى الدراجات الممكنة والتي يمكن أن يستفيد منها الطالب في حياته العملية.

وأشار عزام الى ان العلم والعزيمة هي حضارة الامم وان المثقفين هم من يبنوا أوطانهم ويدافع عن ثقافه شعوبهم واعادة التوازن الى تاريخ المسيرة الوطنية وان نتصدر المشهد العالمي من خلال فعل وسلوك وتطبيق نموذج يجبر الاخرين على احترامنا وتقديرنا والاعتراف بحقوقنا. مبيننا انه من واجبنا ان نشارك الطلبة فرحتهم لان الاسلام يحث على الاجتهاد والمثابرة والنجاح .

وأكد انه من ينتمي لفلسطين وللإسلام العظيم يجب ان يفتخر وان يكون مثالا للقوة والدفاع عن الحق كما مثله الشهداء الابطال والشهيدة رزان النجار والشهيد فادي ابو صلاح اللذين قدمو ارواحهم زكية من اجل وطنهم ودينهم ومن اجل حقوقهم , شاكرا الرابطة الاسلامية على الدور الكبير والجهد المبذول في تقديم افضل الخدمات لكافة الطلبة في ظل الحصار والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا.

وبدوره رحب مسؤول الرابطة منذر عزام بكافة الطلبة المتفوقين وذويهم واعرب عن سعادته البالغة بتفوقهم الكبير ونيلهم اعلى الدرجات , موضحا ان الرابطة الاسلامية ستعمل ليل نهار من اجل تقديم افضل الخدمات كي تستمر المسيرة التعليمية بالشكل المطلوب وفق الامكانيات المتوفرة.

وفي ختام المهرجان كرمت الرابطة المتفوقين بالإضافة الى تكريم عوائل الشهداء ومنهم اسرة الشهيدة رزان النجار واسرة الشهيد فادي ابو صلاح.

والجدير ذكره ان الرابطة الاسلامية اطلقت مهرجانات التكريم للطلبة في كافة المحافظات وستواصل تكريم الطلبة المتفوقين.

























