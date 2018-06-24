بينيت: أي صفقة يجب أن تضمن مصالح اسرائيل الأمنية

قال ما يسمى بـ "وزير التعليم الإسرائيلي"، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن أي صفقة سياسية مع الفلسطينيين أو في المنطقة يجب أن تضمن المصالح الأمنية القومية لـ "إسرائيل".

ولفت زعيم حزب البيت اليهودي، إلى أن "أي مقترح لعملية السلام سيتم دراسته بشكل معمق. مشيدا بالموقف الأميركي الداعم لإسرائيل وحقها في حفظ أمنها".

وأشار في تصريحاته قبيل جلسة الحكومة إلى أن "إسرائيل تقدر الصداقة الكبيرة مع الولايات المتحدة".

ويجري مبعوثان من الإدارة الأميركية عدة لقاءات في المنطقة منذ أيام، لطرح ورقة سياسية "صفقة القرن" لاستئناف عملية التسوية.