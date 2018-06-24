مصدر رسمي أردني ينفي حضور بن سلمان لقاء نتنياهو

نفى مصدر رسمي أردني رفيع ما أوردته صحيفة "معاريف" عن حضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقاء جمع ملك الأردن عبد الله الثاني برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة عمّان مؤخرًا.

وقال محرر الشؤون العربية بإذاعة جيش الاحتلال جاكي حوجي -في مقالة بالصحيفة العبرية- إن بن سلمان حضر الاجتماع بين عبد الله الثاني ونتنياهو. ولم تعلّق أي مصادر رسمية في الرياض أو تل أبيب حتى الآن على ما نقلته "معاريف".

وكشف حوجي في مقالته أن صديقًا أردنيًا اتصل به مؤخرًا وأبلغه بحماسة بالغة بأن ولي العهد السعودي حضر الاجتماع الثنائي الذي ضم الملك عبد الله الثاني ونتنياهو في عمّان.

وأضاف أنه سواء كانت هذه المعلومة صحيحة أم لا فإن "إسرائيل" والسعودية تجريان اتصالات مباشرة بينهما، وأن ثمة لقاءات كثيرة عقدت في أماكن مختلفة بعيدًا عن الأضواء على نحو ستتحول إلى أمر روتيني.

وكان بن سلمان قال خلال مقابلة سابقة لمجلة "أتلانتيك" الأميركية إنه: "ليس هناك أي اعتراض ديني على وجود إسرائيل أو أن يعيش الإسرائيليون جنبًا إلى جنب مع الفلسطينيين وأن بلاده تتقاسم المصالح مع إسرائيل"، لافتًا إلى أنه "حال التوصل إلى سلام في المنطقة فإنه سيكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي".