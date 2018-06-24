الاحتلال يستهدف "طائرة بدون طيار" في هضبة الجولان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه أطلق صاروخا من بطارية باتريوت نحو "طائرة بدون طيار" في هضبة الجولان السورية، اقتربت من الحدود بين سوريا والأراضي المحتلة.

وأضاف: "نتيجة لذلك ابتعدت الطائرة من الحدود دون ان يتم رصد إصابتها".

وقال الجيش في بيان له: "لقد كشفت أنظمة الدفاع الجوي الى جانب أنظمة الرصد التهديد بشكل مسبق وقبل خرقه المجال الجوي الإسرائيلي".

وأشار الجيش إلى أنه "لن يسمح خرق السيادة الجوية لدولة إسرائيل وسيتحرك ضد أي تهديد للمساس بمواطنيها".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن شهود عيان في مدينة صفد، قولهم إنهم شاهدوا في سماء المدينة صاروخًا أطلق نحو الجزء الذي يخضع لسوريا في هضبة الجولان شمالًا.

وقال الشهود إن إحدى بطاريات "باتريوت" الموجودة في المدينة، والتابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت صاروخًا على هدف في هضبة الجولان بالجانب السوري.