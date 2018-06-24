قوات الاحتلال تعتدي على ثلاثة أطفال أسرى في "المسكوبية"

وثقت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين هبة مصالحة، شكوى لثلاثة أطفال أسرى من مدينة القدس المحتلة، تعرضوا للأذى الجسدي والنفسي جراء الضرب العنيف، والتنكيل بهم من قبل قوات القمع التابعة لمعتقلات الاحتلال "النحشون"، خلال توقيفهم في مركز "المسكوبية".

وكشف الأطفال الثلاثة: مصطفى أبو سنينة (15 عاما)، ونبيل صدر (16 عاما)، وهشام بشيتي (17 عاما)، خلال زيارة المحامية لهم في معتقل "مجدو" بعد تحويلهم من "المسكوبية" الى هناك، عن الانتهاكات التي تعرضوا لها بعد انتهاء جلسة محاكمتهم في محكمة "الصلح الإسرائيلية" في القدس المحتلة.

وأفاد الاسرى الثلاثة: "بأنهم وخلال تواجدهم في غرف انتظار مركز توقيف "المسكوبية"، سمعوا أصوات ذويهم عند مدخل المعتقل ينادون عليهم، فما كان منهم إلا أن ردوا التحية ولوحوا بأيديهم لأهاليهم، عندها هاجمهم أفراد "النحشون" بسبب ذلك، وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، وهم مقيدو الأيدي والأرجل، ليصابوا بأذى شديد بأجسادهم، عدا عن الشتائم والاهانات التي تعرضوا لها".