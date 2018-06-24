مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وأفاد مراسلنا أن شرطة الاحتلال، نشرت عناصرها إضافة لعناصر من القوات الخاصة المدججة بالسلاح بين جنبات المسجد الأقصى، تمهيداً لاقتحام المستوطنين اليهود للمسجد من "باب المغاربة".

وأضافت أن 73 مستوطناً يهودياً اقتحموا المسجد خلال جولة الاقتحامات الصباحية التي استمرت لمدة أربع ساعات متتالية، قام خلالها المُقتحمون بالصلاة وأداء بعض الطقوس التلمودية عند الجهة الشرقية للمسجد الأقصى.

وأوضحت أن بعض عناصر القوات الخاصة رافقت المستوطنين خلال جولتهم، حتى خروجهم من "باب السلسلة".

يُشار إلى أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية حيث تقوم الشرطة الإسرائيلية بتنسيق دخولهم من "باب المغاربة" الذي يخضع لسيطرتها بشكل كامل منذ احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس.