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الأسرى للدراسات : المعتقل المضرب " شوكة " في وضع الخطر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:19 - 24 يونيو 2018
شوكة شوكة
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طالب مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة المنظمات الحقوقية والانسانية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الاعلام بدعم واسناد اضراب المعتقل حـسـن حـسـنين شـوكـة (30 عاماً)؛ من بيت لحم ، والمضرب عن الطعام لليوم  (22) على التوالي  ، رفضاً لقرار سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري التعسفي بلا لائحة اتهام ، وبملف سرى .

وأكد  د. حمدونة على تراجع صحة الأسير " شوكة " ، والذى يعانى من نقص في مستوى الضغط والسكر ، ونقص في الوزن ، وضبابية في الرؤيا ، وعدم القدرة على الحركة والوقوف ، مع وجود آلام شديدة في الرأس والمفاصل وباقي الجسم .

وأضاف د. حمدونة أن الأسير " شوكة " خاض إضراباً سابقاً مفتوحاً عن الطعام لمدة (35) يوماً، وتم حينها الغاء الاعتقال الإداري بحقه وفقاً لاتفاق مع سلطات الاحتلال بتاريخ  14/11/2017م .

وأشار د. حمدونة أن  المحكمة الاسرائيلية حولت المعتقل شوكة للاعتقال الإداري رغم أنه أنهى حكماً  بالسجن لمدة ستة أشهر انتهت في 03/06/2018م  ، ومن ثم تم تحويله بلا مبرر للاعتقال الإداري .

 

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