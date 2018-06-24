"الأتراك" يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة

وطن: تشهد تركيا اليوم الأحد، انطلاق انتخابات رئاسية وبرلمانية في يوم موحد لانتخابات يتنافس فيها 6 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، وثمانية أحزاب على شغل المقاعد البرلمانية.

الانتخابات كانت مقررة في نوفمبر 2019، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان، دعا إلى تقديم موعد الانتخابات إلى 24 يونيو الحالي، بسبب ما وصفه بالحاجة إلى قرارات على الصعيد الاقتصادي وأزمات المنطقة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) وسيستمر التصويت حتى الخامسة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش).

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحا عن "حزب العدالة التنمية الحاكم"، ومحرم إنجة عن "حزب الشعب الجمهوري"، وميرال أقشينير عن "حزب الخير"، وصلاح الدين دميرطاش عن "حزب الشعوب الديمقراطي"، وتمل قره ملا أوغلو عن "حزب السعادة"، إضافة إلى دوغو بيرينجيك عن "حزب الوطن".