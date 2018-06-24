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3 قتلى في267 حادث سير الأسبوع الماضي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:15 - 24 يونيو 2018
حادث سير حادث سير
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 238 شخصاً بجروح في267 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي بالضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، مساء أمس السبت، أن إدارة شرطة المرور سجلت  267 حادث سير نتج عنها مصرع 3 أشخاص، وإصابة 238 وصفت إصابة 10 منهم بالخطيرة، و18  بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة 210 بالبسيطة .

وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 6004 مركبات، وأنزلت عن الشارع 73 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 2480 مخالفة مرورية، وحجزت 234 مركبة للتأكد من  قانونيتها، وأتلفت 61 مركبة غير قانونية .

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