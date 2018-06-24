استشهاد شاب متأثراً بجراحه في جمعة الجرحى شرق خانيونس

استشهد صباح اليوم الأحد، شاب متأثراً بجراحه التي أصيب بها في البطن برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في جمعة الوفاء للجرحى شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، أن الشاب أسامة خليل أبو خاطر (29 عاماً) متأثراً بجراحه الذين أصيب بها في البطن برصاص العدو "الإسرائيلي" شرق خان يونس في جمعة الوفاء للجرحى أول أمس.

وباستشهاد أبو خاطر، يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة الكبرى السلمية منذ 30/3/2018، وفق آخر إحصائية تفصيلية نشرتها وزارة الصحة، لاعتداء قوات الاحتلال على المشاركين السلميين في المسيرة.

وحسب الصحة، فبلغت عدد الإصابات 14811 بجراح مختلفة و اختناق بالغاز

منهم ( 6836) تم علاجهم ميدانياً في النقاط الطبية و 7975 تم علاجهم في المستشفيات.

ومن ضمن الشهداء: 15 طفل دون سن ال 18عاماً، وسيدة.

أما الإصابات: فتشمل 2525 أطفال، 1158 سيدة

أما درجة الخطورة في مجمل الإصابات: 366 خطيرة، 3746 متوسطة، 10699 طفيفة.

من بين الإصابات التي وصلت للمستشفيات، 3947 رصاص الحي، 427 معدني مغلف بالمطاط، 1466 اختناق شديد بالغاز

2135 إصابة أخرى،

أما مكان الإصابة في الجسم و منها: 560 بالراس و الرقبة، 330 بالصدر و الظهر، 361 بالبطن والحوض، 1324 اطراف علوية، 5400 اطراف سفلية

حالات البتر 54 حالة بتر من بين الإصابات، 47 أطراف سفلية، 7 أطراف علوية

استهداف مباشر للطواقم الطبية أدى إلى: 2 شهيد (مسعف و مسعفة)، 229 اصابة بين المسعفين بالرصاص الحي و اختناق بالغاز، تضرر 39 سيارة اسعاف بشكل جزئي.





استهداف مباشر للطواقم الصحفية، 2 شهيد و 170 اصابة بالرصاص الحي و الاختناق.