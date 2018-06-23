ألمانيا تعود من بعيد بفوز صعب على السويد

سجل توني كروس هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليقود ألمانيا إلى فوز صعب على السويد، السبت، في المجموعة السادسة من كأس العالم، ويحفظ حظوظ أبطال العالم في الصعود إلى دور الـ16.

وبدأت المباراة بضغط عال للألمان، لكنهم لم يفلحوا في فك شفرة الدفاع السويدي الصلب، الذي وقف سدا منيعا أمام محاولات الألمان.

وسجلت السويد من هجمة مرتدة مباغتة عبر المهاجم أولا تويفونين، الذي سدد كرة ساقطة فوق الحارس مانويل نوير في الدقيقة 32.

وعادل لاعب بوروسيا دورتموند ماركو رويس في الدقيقة 48، بعد أن استغل عرضية من جهة اليسار، ليضعها بركبته في الشباك.

وطرد المدافع الألماني جيروم بوتينغ في الدقيقة 82، بعد حصوله على الإنذار الثاني لإعاقته لاعبا سويديا.

ومع الثواني الأخيرة سجل كروس من تسديدة قاتلة سكنت مقص المرمى السويدي.

ولم يسبق للمنتخب الألماني الخروج من دور المجموعات في تاريخ مشاركاتهم في المونديال، ويعود آخر إقصاء من الدور الأول لمونديال 1938.

وستلعب ألمانيا أمام كوريا الجنوبية، فيما تواجه السويد المكسيك، في ختام منافسات المجموعة السادسة الأربعاء.