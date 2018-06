هز انفجار ملعبا في زيمبابوي ألقى فيه رئيس البلاد إيمرسون منانغاغوا كلمة، دون أي يصاب بأذى.

وتداولت وسائل الإعلام مقاطع فيديو للحظة الانفجار خلال تحية الرئيس لمناصريه.

As captured in Zimbabwe today .. at a rally addressed by the president pic.twitter.com/xW0EKOT42J