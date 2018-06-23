اصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

أصيب مساء اليوم السبت، عشرات المواطنين بحالات اختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن جنود الاحتلال اطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز صوب منازل المواطنين بمنطقتي الحارة التحتا والظهر في البلدة، عقب تفتيشهم اراضي زراعية ومنازل في منطقة شعب السير مقابل ما تسمى مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين خاصة الاطفال بحالات اختناق عولجوا ميدانيا وفي مراكز طوارئ خاصة للأطفال.

واحتجز جنود الاحتلال عدد من مركبات المواطنين وحاولوا الاعتداء على اصحابها، وادعوا أن عملية المداهمة للمنطقة تمت اثر اشتعال النار المتكرر داخل سياج المستوطنة المذكورة.