"إسرائيل" تخطط لبناء سكة حديد تصل إلى دول الخليج  

كشف القناة العبرية الثانية عن خطة أعدها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المواصلات يسرائيل كاتس لبناء شبكة سكة حديدية تنطلق من المحطة المركزية للقطارات "هعيمك" مرورًا بجنين في الضفة الغربية المحتلة ومن ثم الادرن ومن ثم دول الخليج وصولًا إلى السعودية.

وأُطلق على الخطة بحسب القناة العبرية "سكة حديد السلام الاقليمية "، وسيكون الهدف منها التبادل التجاري بين دولة الاحتلال ودول الخليج.

وأوضحت القناة العبرية أن نتنياهو اتفق مع الوزير كاتس علي الترويج للخطة مع الجهات المختصة ومن بينها الولايات المتحدة والأردن، ودول أخرى في العالم العربي، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول أسيوية.

وخطة السكة الحديد تعتبر جدهًا إسرائيليًا أمريكيًا لربط الدول المذكورة بزعم مواجهة الخطر الإيراني، وتهدف الخطة أيضا لتقوية الاقتصاد في "إسرائيل" ومكانتها في المنطقة. بحسب القناة الثانية.