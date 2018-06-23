المكسيك تضمن التأهل لدور الـ16 بعد الفوز على كوريا الجنوبية

تغلب المنتخب المكسيكي على نظيره الكوري الجنوبي مساء السبت بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.

وافتتح كارلوس فيلا التهديف للمكسيك من ركلة جزاء في الدقيقة 26، قبل أن يضيف خافيير هيرنانديز الهدف الثاني بالدقيقة 66، بينما جاء هدف كوريا الجنوبية الوحيد من توقيع هيونج سون في الدقيقة 93.

وضمن المنتخب المكسيكي بهذا الانتصار العبور لدور الـ 16 بشكل كبير برصيد 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد نظيره الكوري الجنوبي عند صفر من النقاط ليودع المسابقة من المجموعة التي يتواجد بها أيضاً المنتخبين السويدي والألماني واللذين سيتواجهان الليلة.