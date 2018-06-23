131 شهيد وأكثر من 14 ألف إصابة منذ بداية مسيرات العودة الكبرى

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 131 مواطن وإصابة 14811 بجراح مختلفة واختناق بالغاز منذ بداية مسيرات العودة الكبرى في الثلاثين من مارس الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن من بين الشهداء 15 طفلاً دون سن الـ18 عاماً، وسيدة.

وأشارت إلى أن من بين الإصابات 2525 طفلاً، و 1158 سيدةً، لافتةً إلى أن درجة خطورة في مجمل الإصابات كانت كالتالي: "366 إصابة خطيرة، و 1746 إصابة متوسطة، و 10699 إصابة طفيفة".

وأضافت: "من بين الإصابات التي وصلت للمستشفيات 3947 إصابة بالرصاص الحي، و 427 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و 1466 إصابة بالاختناق الشديد بالغاز، و 2135 إصابة أخرى".

وبيّنت أن أماكن الإصابة في الجسم كانت "560 إصابة بالرأس والرقبة، و 330 إصابة بالصدر والظهر، و 361 إصابة بالبطن والحوض، و 1324 إصابة بالأطراف العلوية، و 5400 إصابة بالأطراف السفلية".

وتابعت: "بلغت حالات البتر 54 حالة من بين الإصابات، بينها 47 حالة بتر في الأطراف السفلية، و 7 في الأطراف العلوية".

واستهدفت قوات الاحتلال الطواقم الطبية بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد اثنين من الطواقم الطبية، و 229 إصابة بين المسعفين بالرصاص الحي واختناقاً بالغاز، وتضرر 39 سيارة إسعاف بشكل جزئي".

كما استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية مما أدى إلى استشهاد صحفيين و إصابة 170 آخرين بالرصاص الحي والاختناق.







