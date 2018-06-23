وفاة صاحب فكرة اختراق خط "بارليف"

توفى اليوم، اللواء المهندس المصري باقي زكي يوسف، صاحب فكرة اختراق خط "بارليف" الذي أقامه جنود الاحتلال الإسرائيلي على طول قناة السويس بعد نكسة يونيو.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فإن باقي زكي يوسف من مواليد 1931 المتخرج من كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم الميكانيك سنة 1954، التحق بالقوات المسلحة في ديسمبر 1954 وتدرج في الجيش المصري بجميع الرتب والمواقع المختلفة حتى وصل رتبة لواء في 1984.

وأثناء خدمته العسكرية، بدأ العمل في بناء السد العالي كضابط مهندس موفد من الجيش المصري، ثم عاد إلى الوحدات القتالية بعد نكسة 1967.

وخلال حرب أكتوبر عام 1973، كان باقي زكي يوسف برتبة مقدم ويقال إنه صاحب الفكرة العبقرية بتجريف رمال خط "بارليف" على الضفة الشرقية لقناة السويس في حرب أكتوبر 1973 ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي عن طريق استخدام مضخات مائية قوية جدا.