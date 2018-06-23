قيادة السلطة: الجولات الأمريكية للمنطقة إلى طريق مسدود وهدفها شطب اللاجئين

قال الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "إن الجولات الأميركية المتعددة للمنطقة، واستمرار البحث عن أفكار أو الاعداد لصفقة أو خطة، متجاوزة القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من القدس وإقامة الدولة الفلسطينية وقضية اللاجئين، لن تؤدى سوى إلى طريق مسدود.

وأَضاف: "على الوفد الأميركي التخلص من الوهم القائم على إمكانية خلق حقائق مزيفة، من خلال مناورات سياسية تسوق لتلك الاوهام، وتحاول تزييف التاريخ".

وتابع قوله: "إن استمرار العبث بمصير المنطقة لن يزيد الامور سوى اشتعال وتوتر، وان الحل للصراع يكون فقط مع الشعب الفلسطيني وقيادته، المدعومين من اشقائهم العرب جميعا شعوبا وحكومات".

وأكد أبو ردينة "أن المطلوب بعد انتهاء جولات الوفد الاميركي للمنطقة، ان تدرك الادارة الاميركية وتستوعب ضرورة التوقف عن السعي لبدائل سياسية وهمية ومشاريع هدفها شق الوطن الفلسطيني لمنع قيام دولتنا الفلسطينية، وان السلام الحقيقي يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية القائمة على مبدأ حل الدولتين المدعوم من المجتمع الدولي، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الجزء الشرقي من مدينة القدس على حدود العام 1967، من خلال وضع آلية دولية تعيد التوازن والثقة بإمكانية العودة إلى مسار السلام الصحيح" وفقاً لقوله.

من جهته كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن الجولة الأميركية التي شملت عدة دول عربية و"إسرائيل" هدفت إلى شطب وكالة الأونروا وقضية اللاجئين.

وشدد عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، على أن الموقف العربي كان موحداً ومتمسكاً بالثوابت، فيما أن جولة الموفدين الأميركيين جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات؛ جاءت بعدما ظنت الإدارة الأميركية انها اسقطت ملف القدس.

وأضاف "يريدون الآن شطب "الأونروا" من خلال طرح تقديم المساعدات مباشرة للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بعيدا عن الوكالة الأممية، إلى جانب ترتيب صفقة مالية لقطاع غزة بقيمة مليار دولار لإقامة مشاريع، أيضا بمعزل عن الأونروا، وتحت ما يسمى حل الأزمة الإنسانية وكل ذلك من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار عريقات إلى أن التركيز على موضوع غزة والحديث عما يسمى أزمة إنسانية "كلام حق يراد به باطل" ويحمل أهدافا خطيرة في طياته.