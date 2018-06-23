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بلجيكيا تسحق تونس بخماسية بكأس العالم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:48 - 23 يونيو 2018
بلجيكيا تسحق تونس بلجيكيا تسحق تونس
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تلقى المنتخب التونسي هزيمة ساحقة اليوم السبت أمام منتخب بلجيكيا بخمسة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم 2018 في روسيا.

وعلى ملعب "أوتكريتي" الخاص بنادي سبارتاك موسكو، سجل إدين هازارد مرتين في الدقيقة 6 من ركلة جزاء و51، وأضاف روميلو لوكاكو في الدقيقتين 16 و45+3، وميتشي باتشواي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء أهداف بلجيكا.

في المقابل، سجل ديلان برون في الدقيقة 18 ووهبي الخزري في الوقت بدل الضائع هدفي تونس، التي ستخرج رسميا في حال عدم فوز بنما على إنجلترا، الأحد.

وحققت بلجيكا فوزها الثاني تواليا، وستحجز بطاقتها رسميا الأحد في حال فوز إنجلترا على بنما أو تعادلهما.

وفي حال خروج تونس الذي بات وشيكا، تكون المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في كأس العالم قد ودعت المونديال رسميا، بعد خروج مصر والسعودية والمغرب حتى قبل لقاءاتها الأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية.

 

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