مصدر رسمي أردني يعلق بشأن اللقاء السري بين نتنياهو وابن سلمان

رد مصدر أردني، على خبر أوردته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بشأن لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في العاصمة عمان، قبل أيام.

ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، عن مصدر رسمي، إن "جميع هذه الأخبار عارية عن الصحة".

ولم يعلق المصدر الأردني بأي تفاصيل إضافية عن شائعة حضور ابن سلمان لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان آخر ظهور لولي العهد، خلال استقباله ضباطا من وزارة الدفاع في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، علما بأن لقاء الملك عبد الله ونتنياهو عقد في عمان، الاثنين الماضي.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ذكرت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان ينتظر نتنياهو في القصر الملكي بعمّان، وحضر اللقاء برفقة صهر ترامب، ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.