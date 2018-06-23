عصابة تستغل "كأس العالم" لتهريب المخدرات

استغل تجار المخدرات الاهتمام العالمي بمونديال روسيا، ليقوموا بتوزيع بضاعتهم في نماذج لكأس العالم.

وضبطت الشرطة الأرجنتينية، أمس الجمعة، عصابة لتهريب المخدرات، بعد أن عثرت على كوكايين وماريجوانا مخبأين داخل جوائز لكأس العالم لكرة القدم.

وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص، خلال غارات نفذت في إسيدرو كازانوفا، في لا ماتانزا بارتيدو، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وعثر الضباط على 1.5 كيلو جراما من الكوكايين والماريجوانا مخبأة بداخل نماذج لكأس العالم، كما أنهم ضبطوا مركبتين مسروقتين ومسدسين، حسبما ذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

واستغلت العصابة ازدهار التجارة في كأس العالم، من أجل الترويج للمخدرات بالأحياء المختلفة في لا ماتانزا.

​ولا يزال المشجعون الأرجنتينيون يعانون من خسارة فريقهم الثقيلة أمام كرواتيا، أمس الجمعة.

وكانت الأرجنتين خسرت بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الكرواتي الذي ضمن الصعود رسميا بعد حصده 6 نقاط من مباراتين.

ويحتاج رفاق ليونيل ميسي إلى معجزة من أجل الصعود للدور المقبل من مسابقة مونديال روسيا 2018، إذ هناك سيناريوهات المجموعة الرابعة وفرص الأرجنتين ونيجيريا وآيسلندا في الصعود.