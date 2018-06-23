أوبك+: الحاجة تتطلب إنتاج مليون برميل نفط إضافي يوميا

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها في إطار منظمة "أوبك"، قد أدت إلى استقرار أسعار النفط وأسواقه.

وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على إعادة تطبيق الاتفاقات السابقة بنسبة 100%، قائلا: "نحن جاهزون لاتخاذ قرارات عقلانية لتحقيق استقرار سوق النفط".

من جانبه، قال وزير النفط السعودي، خالد الفالح، إن الوضع يحتم على الدول المنتجة للنفط تغيير مسار عملها، مؤكدا أن "الحاجة تتطلب إنتاج مليون برميل نفط إضافي يوميا".

وقال الفالح، إن الطلب على النفط سيرتفع في النصف الثاني من هذا العام والأسواق بحاجة لإعادة توازن.

بدوره، أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، وقوف روسيا مع منظمة أوبك، قائلا: "موسكو ساعدتنا من أجل تحقيق استقرار سوق النفط".

وذكر المزروعي أن الدول المنتجة للنفط تبذل جهودا للحفاظ على استقرار أسواق النفط.