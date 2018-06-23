بدران: استمرار مسيرات العودة يؤكد تكاتف القوى الفلسطينية بالميدان

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران بثبات المشاركين في مسيرة العودة الذين يواصلون التظاهر للجمعة الثالثة عشر على التوالي دفاعاً عن القدس وتمسكاً بحق العودة.

وأكد بدران في تصريح له أن استمرار المسيرات بزخمها في المواقع كافة التي انطلقت منها في قطاع غزة تؤكد تصميم الشعب الفلسطيني وإصراره على المضي في نضاله لتحقيق أهدافه العادلة بكل الطرق والوسائل.

ولفت إلى أن استمرار مسيرات العودة تأكيد على تكاتف القوى الفلسطينية وتعاضدها في الميدان رغم ما ينشأ من احتكاكات وخلافات بين القوى والأحزاب السياسية.

وشدد بدران على أهمية الموقف الشعبي الوحدوي المتقدم للجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحركة ستواصل مساعيها في سبيل توحيد الصف وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية.

وجدد موقف الحركة برفضها لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن.

وفي سياق آخر، قال بدران إن الجولة الأمريكية الأخيرة في المنطقة محكوم عليها بالفشل بسبب الانحياز الأمريكي المطلق لدولة الاحتلال على حساب الحق الفلسطيني.